Eines ist fix: Ohne Vereine geht nix!

Sie machen Niederösterreich lebenswert: 21.003 Vereine sind in der Datenbank des Freiwilligencenters Niederösterreich registriert. Vom Verein zur Stärkung des seelischen Gleichgewichts in Aggsbach im Bezirk Krems bis zu „Zeit Zeigen“ – einer Gruppe, die sich in Totzenbach im Bezirk St. Pölten um Brauchtum und Kultur kümmert.