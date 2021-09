Wachs-Stefan: Kraft feiert Weltpremiere

Arabella Kruschinski, Geschäftsführerin von Madame Tussauds Wien, gab an, dass die Besucher für Kraft als ersten Skispringer im Wachsfiguren-Reigen gewesen seien. Platziert wird die neue Figur in einem umgebauten Sportbereich inklusive interaktiver Skisprungschanze und Gondel als Fotomotiv. Über die sozialen Kanälen von Madame Tussauds wird am Tag der Enthüllung ein „Meet and Greet“ mit dem zwölffachen WM-Medaillengewinner und aktuellen Skiflug-Weltrekordler vergeben.