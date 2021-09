Zwist um Radweg auf Wälderbähnle-Trasse

Der schlechte Zustand erklärt dann wohl auch die Kosten für das Projekt. Laut Machbarkeitsstudie müssten 40 Millionen Euro in die Errichtung des Radwegs investiert werden. Für den Grünen-Landesrat Johannes Rauch zu viel. Das sei eine „gewaltige Summe“, die man auch nicht so einfach aus dem Budget-Zylinder zaubern könne. Rauch will, dass die Trasse weiterhin Europaschutzgebiet bleibt und möchte lieber nach anderen Trassenführungen suchen. Bereits im Frühjahr 2022 könnten entsprechende Vorschläge vorliegen.