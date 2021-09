Tiroler sind beim Vererben spendenfreudig

Jeder 5. kann sich Spende vorstellen

Die Bereitschaft, einen Teil des Vermögens gemeinnützigen Organisationen zu vermachen, ist in Tirol überdurchschnittlich ausgeprägt. Beinahe jeder Fünfte kann sich das vorstellen, hauptsächlich, weil man etwas Gutes tun will, einen persönlichen Bezug zu einer Organisation hat oder – und das ist in anderen Bundesländern weit weniger ausgeprägt – nicht will, dass das Vermögen an den Staat geht.