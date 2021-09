1240 Neuinfektionen, aber 22 weitere Todesfälle Kopieren

Bisher gab es in Österreich 726.674 positive Testergebnisse. Mit Stand 9.30 Uhr waren österreichweit 10.918 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben. Diese Zahl der am Dienstag gemeldeten Todesfälle (22) ist mehr als doppelt so hoch wie der Schnitt der vergangenen sieben Tage mit, statistisch gesehen, 9,9 Toten pro Tag. 693.600 Personen sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 897 Menschen in Spitalsbehandlung, davon 214 auf Intensivstationen.