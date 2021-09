Hammer! Lionel Messi jetzt schon von Paris genervt

Umzug in Vorbereitung

Di Maria gab an, dass Messi in das Pariser Nobelviertel Neuilly-sur-Seine umziehen werden: „Er sucht etwas in der Nähe. Leo (Paredes; Anm. d. Red.) wohnt 50 Meter von hier, sie können zusammen Mate trinken. Wir helfen ihm, meine Frau redet viel mit Anto (Antonela Roccuzzo, seit 2017 mit Messi verheiratet; Anm. d. Red.) und die Kinder gehen auf die Schule meiner Kinder. Ciro ist drei und der Klassenkamerad meiner Tochter. Sie verstehen sich spektakulär."