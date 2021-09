Wohnt Messi bald in diesem 50-Millionen-Schloss?

Leo Messi muss eine Entscheidung treffen! Sportlich könnte es besser laufen, vielleicht wird es besser, wenn die Messis in Frankreich nicht mehr vorübergehend in einem Hotel wohnen "müssen", sondern ihre feste Bleibe gefunden haben. Dafür bietet sich ein Luxus-Schloss in Le Vesinet geradezu an. Und auch Frau Antonella soll daran Gefallen gefunden haben. Vor dem Schloss steht übrigens ein Löwe. Das dürfte dem sechsfachen Weltfußballer auch gefallen haben.