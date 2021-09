Gabby Petito: Elternhaus des Freundes durchsucht

Weitläufige Suche mit Drohnen und Hunden

Petitos Freund hatte es nach bisherigen Angaben abgelehnt, mit der Polizei über die Geschehnisse zu sprechen. Seine Familie teilte am Freitag mit, er sei bereits am Dienstag vergangener Woche zu einem Ausflug in ein Naturschutzgebiet in Florida aufgebrochen. Am Sonntag suchte die Polizei dort mit Drohnen und Hunden nach ihm. Am Montag wurde diese Suchaktion nicht fortgesetzt. Stattdessen rückte ein großes Aufgebot von Polizei und FBI am Haus der Eltern von Petitos Freund in Florida vor, wie auf Live-Fernsehbildern zu sehen war. Sie blieben stundenlang dort.