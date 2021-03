Wirbel um Inkognito-Modus im Browser Google Chrome

Inkognito-Modus startet mit Hinweis

Der Browser weist beim Start des Modus an sich darauf hin, dass besuchte Websites, der Provider oder der Arbeitgeber das Surfverhalten weiterhin auswerten könnten, der Browser aber immerhin den Verlauf, die Website-Daten und in Formulare eingegebene Daten nicht protokolliere. Dass Google-Dienste auch im Inkognito-Modus Daten über die Aktivitäten des Nutzers sammeln, gehe daraus nicht klar genug hervor, so der Vorwurf der User.