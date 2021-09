Kampf dem Plastik: Die acht besten Thermobecher Kopieren

Dieses Modell zeichnet sich vor allem durch das stylische und moderne Design aus. Der praktische Becher ist besonders schlank und passt somit in jeden Rucksack, Autohalterung oder Seitentasche. Dank der 360-Grad-Öffnung können Sie aus allen Seiten des Bechers trinken, ohne dass etwas ausläuft oder heraustropft. In diesem Becher bleiben Heißgetränke bis zu fünf Stunden heiß und kalte Drinks bis zu neun Stunden eisgekühlt. Nach Gebrauch lässt sich der Becher einfach zerlegen und in der Spülmaschine reinigen. Der Hersteller kooperiert übrigens mit der „Neven Subotic Stiftung“, die sich für sauberes Trinkwasser in Entwicklungsländern einsetzt.



Volumen: 450 ml

Maße: 22 x 8,4 x 8,2 cm

Gewicht: 358 g

Preis: 26,97 €

