Lena Hoschek entführt in exotische Gefilde

Lena Hoschek facht mit ihrer Frühjahr/Sommer-Kollektion 2022 das Urlaubsfieber an: „Lena - The Great Escape“ sei ein imaginäres Ticket für exotische Träume und Dschungelfieber voller Sommersehnsucht, verriet die Steirerin in einer Vorschau auf die große Kollektion.