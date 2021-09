Raubüberfall bei GTI-Hotspot: Täter ergriff Flucht

Spektakuläre Szenen spielten sich Sonntagnachmittag wegen eines versuchten Raubüberfalles beim GTI-Hotspot Arneitz in Faak am See ab: Nachdem er ihm einen Faustschlag ins Gesicht versetzt und ihm einen vierstelligen Geldbetrag abgenommen hatte, flüchtete ein unbekannter Räuber in Richtung eines nahen Waldes. „Das Opfer - ein 38 Jahre alter Mann aus Deutschland - verfolgte seinen Täter sofort und konnte ihn nach rund 100 Metern auch stellen!“, erzählt eine Polizistin im Gespräch mit der „Kärntner Krone“.