Bergsteiger von Traunstein gestürzt - Lebensgefahr

Ein 55-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten kam am Sonntag gegen 11 Uhr am Traunstein beim Abstieg über den Hernlersteig zu Sturz und stürzte ab. Aufsteigende Bergsteiger hörten Absturzgeräusche und später auch Hilfeschreie und verständigten die Einsatzkräfte. Der Hubschrauber der Flugpolizei „Libelle Salzburg“ befand sich gerade in der Nähe und begann mit zwei Bergrettern sofort mit der Suche nach dem Abgestürzten. In etwa 1400 Metern Seehöhe fanden sie den Mann und verständigten den Notarzthubschrauber. Die beiden Bergrettungsmitglieder wurden bei der Alpenvereins-Hütte abgesetzt. Sie stiegen zur Unfallstelle ab und begannen gemeinsam mit dem Hüttenwirt mit der Erstversorgung.