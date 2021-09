Haushaltsgeräte preislich im Schleudergang

„Im ersten Lockdown waren es besonders Kühl- und Gefriergeräte, weil die Konsumenten Vorräte angelegt haben. Dann kam als Thema die Hygiene bei Wäsche und Bodenpflege dazu. Die Nachfrage ist bis jetzt eigentlich in allen Kategorien sehr stark, es gibt wertmäßig ein zweistelliges Plus. Wir glauben, dass sich das etwas normalisiert, aber als Trend bleiben wird“, strahlt Sandra Kolleth, Chefin von Miele Österreich, über eines der besten Jahre seit Langem. Der Umsatz der Elektrobranche mit den großen Geräten dürfte gut 1,3 Milliarden Euro ausgemacht haben. „Jede der großen Produktgruppen hatte zumindest fünf Prozent Wachstum in Stück, mitunter auch mehr“, ergänzt Brendan Lenane, Geschäftsführer der Elektrohändlergruppe Red Zac. Bei den Kleingeräten waren Haar- und Bartschneider sogar zeitweise ausverkauft, als die Friseure zusperren mussten ...