Motorradfahrer prallt gegen Baumstamm und stirbt

Ein burgenländischer Motorradfahrer ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Bad Loipersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) ums Leben gekommen. Der 58-Jährige kam in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen etwa 50 Zentimeter dicken Buchenstamm. Die sofort alarmierten Rettungskräfte kämpften eineinhalb Stunden erfolglos um das Leben des Mannes.