KAC nach 6:2 über Innsbruck an Tabellenspitze

Eishockey-Meister KAC hat sich am Sonntag an die Spitze der ICE Hockey League gesetzt. Die Kärntner feierten vor eigenem Publikum einen 6:2-(1:2,2:0,3:0)-Sieg über den HCI Innsbruck und fuhren damit in der zweiten Runde den zweiten Sieg ein. Jeweils 5:2-Heimerfolge gab es für die Bratislava Capitals gegen die Dornbirn Bulldogs und für das ebenfalls noch makellose Fehervar gegen die Pustertal Wölfe.