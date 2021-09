Ograjensek ist in der Heimat zu Gast

Frau und Freunde sind in der Halle

Mit Sicherheit im Bus sitzt Ken Ograjensek. Und der 30-jährige Slowene freut sich auf den Auftritt in seiner Heimat. „Natürlich ist es etwas anderes, daheim aufs Eis zu gehen. Meine Frau kommt, auch einige Freunde werden in der Halle sein. Da macht es noch mehr Spaß zu spielen“, brennt Kenny auf das Gastspiel zuhause. „Am Ende ändert es aber nichts: Wir fahren hin, um drei Punkte zu holen. Wenn wir so spielen wie in den letzten 30 Minuten gegen Dornbirn, brauchen wir keine Angst zu haben, dass wir die drei Punkte nicht mit nach Hause nehmen.“