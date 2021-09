Sorge um Zukunft: Weniger Kinder in der Klimakrise

Meeresspiegel steigt, Dürren und Hungersnöte

In Bangladesch und Vietnam bedroht der steigende Meeresspiegel alle Bewohner, die an der Küste leben. In zahlreichen südasiatischen und afrikanischen Ländern, die südlich der Sahara liegen, nehmen Dürren und Stürme zu, bei denen die Menschen oft nicht nur ihr Zuhause, sondern auch ihre kleinbäuerliche Existenz verlieren. Hungersnöte treiben Millionen Menschen in die Flucht. Ärmeren Ländern fehlt es zudem an Anpassungsmöglichkeiten an den Klimawandel.