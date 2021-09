Ab 14.30 Uhr LIVE: Klagenfurt gegen LASK im Ticker

Die Mannschaft ziehe „voll mit“, erklärte der Trainer des aktuellen Tabellen-Vorletzten. Wieland war nach der Freistellung von Dominik Thalhammer infolge der 0:2-Heimniederlage gegen die Wiener Austria ins erste Glied geschlüpft. Und erwartet nun im Wörthersee-Stadion ein schwieriges Spiel. „Ich will von den Jungs von der ersten Minute bis zum Abpfiff vollen Einsatz sehen - wenn wir so auftreten wie am Donnerstag, können wir auch in Klagenfurt eine gute Leistung bringen.“ Das letzte Bundesliga-Spiel des LASK in Klagenfurt ist über ein Jahrzehnt her. Am 5. Mai endete die Partie gegen den Klagenfurter Vorgängerverein SK Austria Kärnten mit 2:2. Im Wörthersee-Stadion ist der LASK dann auch in den Heimpartien der Conference League am Werk.