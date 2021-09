Ab 17 Uhr LIVE: Admira gegen TSV Hartberg

In Maria Enzersdorf steigt heute (17 Uhr) ein Fußball-Bundesliga-Duell zweier Teams, die in der Vorwoche überraschende Auswärtssiege eingefahren haben. Die Admira behielt bei Rapid mit 2:1 die Oberhand, der TSV Hartberg bezwang den WAC in Wolfsberg 3:1. Dadurch dockten sowohl die Südstädter als auch die punktegleichen Hartberger im Tabellenmittelfeld an. Mit dem sportkrone.at-Ticker sind Sie hautnah mit dabei!