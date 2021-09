Ab 19:30 Uhr LIVE: Wolfsburg gegen Frankfurt!

Trotzdem wechselte der Oberösterreicher im Sommer nach Frankfurt - und spielt mit seinem neuen Klub nur in der Europa League. Insbesondere das Verhältnis zwischen Glasner und Wolfsburgs Sportchef Jörg Schmadtke galt als professionell, aber menschlich unterkühlt. „Ich werde ihm guten Tag sagen und alles Gute wünschen“, sagte Schmadtke vor dem Wiedersehen am Sonntag. Denn was sie dem Trainer Glasner zu verdanken haben, wissen sie beim VfL genau. Mit dem Maximum von 12 Punkten und bisher nur einem Gegentor rangiert Wolfsburg unter Trainer Mark van Bommel an der Tabellenspitze.