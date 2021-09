Ab 15.30 Uhr LIVE: Bayern gegen Bochum im Ticker

Der zwei Punkte hinter Wolfsburg rangierende Zweite Bayern München (gegen Bochum) und der Dritte Borussia Dortmund (gegen Union Berlin) haben zuhause Siege eingeplant. Regelrecht unter Siegzwang stehen die erst bei drei Punkten haltenden Leipziger von Jesse Marsch in Köln. Mönchengladbach mit Trainer Adi Hütter hofft nach dem ersten Erfolgserlebnis am Samstag in Augsburg auf mehr. Mit dem krone.at-Liveticker sind Sie hautnah mit dabei.