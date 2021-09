Ab 15.30 Uhr LIVE: Stuttgart gegen Leverkusen

Leverkusen schlug zuletzt Ferencvaros Budapest in der Europa League am Donnerstag unerwartet knapp mit 2:1. Die Ungarn von Peter Stöger waren sogar in Führung gegangen, doch in der zweiten Halbzeit drehte Bayer 04 das Spiel. Denn entscheidenden Treffer erzielte Jungstar Florian Wirtz für die Werkself.