Grazer Literatur-Auszeichnung für zwei Autorinnen

Die Bücher der weißrussischen Autorin Volha Hapeyeva verströmen eine faszinierende Leichtigkeit - so begründet die Jury ihre Wahl. Besonders ihre Lyrik zeichne sich durch Sätze aus, die das Potenzial haben, zu überleben, wie Jurorin Barbara Frischmuth begeistert anmerkte. Hapeyeva hat bereits mehrfach in den „manuskripten“ veröffentlicht, im Droschl-Verlag ist ihr Roman „Camel Travel“ erschienen. Ihr wurde der Hauptpreis in der Höhe von 3000 Euro zugesprochen.