NÖ: Notrufnummer ab Montag auf nöm-Milchpackungen

Betroffene von Gewalt oder in Notsituationen sollen künftig die Möglichkeit haben, möglichst unbemerkt an die Information einer Hilfsstelle zu kommen - niederschwellig in jedem Supermarkt! So werden auf den nöm-Milchpackungen künftig zwei Telefonnummern ersichtlich sein. Durch den Aufdruck ergeben sich etwa 3,5 Millionen Kontaktchancen.