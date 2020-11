Gewalt an Frauen: Es gibt immer einen Ausweg

Gewalt, wie sie diese Frau erlebt hat, ist kein Randphänomen. „Eine von fünf Frauen in Österreich ist zumindest einmal in ihrem Leben betroffen“, erklärt Petra Leschanz, Rechtsberaterin beim Frauenservice Graz. Die Täter sind meist (Ex-) Partner. 2019 wurden doppelt so viele Frauen wie Männer ermordet. Die meisten davon in Beziehungen oder Trennungssituationen.