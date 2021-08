Arbeitslosigkeit und Gewalt sind angestiegen

Die Corona-Krise hat zu einem Anstieg an häuslicher Gewalt geführt. Auch in puncto Arbeitslosigkeit sind Frauen deutlich stärker betroffen. Ein Frauenschwerpunkt des AMS Niederösterreich soll künftig Benachteiligungen am Arbeitsmarkt ausgleichen. Gemeinsam mit dem Gewaltschutzzentrum will man sensibilisieren.