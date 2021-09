Nachwuchsjournalisten zu Gast bei „Tiroler Krone“

Was macht der Chef vom Dienst? Wie entsteht die Seite 1? Was ist bei Online-Artikeln zu beachten? All diese Fragen und noch einiges mehr erfuhren die elf Teilnehmer des heurigen Lehrgangs der Tiroler Journalismusakademie bei ihrem Besuch in den Redaktionsräumlichkeiten der „Tiroler Krone“ am Mittwoch.