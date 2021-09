Mutter trinkt eigenen Urin, um Kinder zu retten

Kinder klammerten sich an toter Mutter fest

Für Chacon kam die Hilfe jedoch knapp zu spät. „Sie starb nur drei oder vier Stunden vor der Rettung der anderen an Dehydration nachdem sie drei Tage nichts getrunken hatte“, teilte ein Sprecher der Einsatzkräfte mit. Ihre Kinder hatten sich an den leblosen Körper geklammert, als die Helfer ankamen. Entdeckt wurden die Schiffbrüchigen von einem Schiff, dass vorbeigefahren war und Alarm schlug. Das Kindermädchen war in einen Kühlschrank geklettert, um sich vor der sengenden Sonne zu schützen.