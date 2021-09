„Pille danach“: Verhütungsmittel für den Notfall

Fangen wir mit den Basics an. Um schwanger zu werden, müssen Samenzellen zum Zeitpunkt des Eisprungs eine Eizelle befruchten. Jetzt wird es allerdings schon kompliziert: Wann der Eisprung ist, wissen Frauen meistens nicht. Der Tag des Eisprungs kann in jedem Zyklus variieren. Fix ist nur, dass 14 Tage NACH dem Eisprung die nächste Regelblutung einsetzt, wenn man nicht schwanger ist. Das nachträgliche Wissen hilft einem für die Planung einer (Nicht-)Schwangerschaft jedoch wenig. Auch Zyklus-Apps können nicht in die Zukunft schauen und vermitteln eine falsche Sicherheit - als wüsste die App, wann genau der Eisprung stattfindet. Das ist aber nicht der Fall. Dazu kommt: Während eine Eizelle nur zwölf bis 24 Stunden befruchtet werden kann, können Samenzellen mehrere Tage in der Gebärmutter überleben und im Eileiter auf eine Eizelle warten. Das führt dazu, dass Frauen von Sex schwanger werden können, der mehrere Tage vor ihrem Eisprung (von dem sie das genaue Datum nicht wissen) stattgefunden hat.