Neue Wiener Verordnung: Nur Anpassungen an Bund

„Notwendige Anpassungen vorgenommen“

Wien habe, so hieß es in einer Aussendung, notwendige legistische Anpassungen aufgrund der ab heute geltenden Maßnahmenverordnung des Bundes vorgenommen. Damit werden auch die gemäß Stufenplan strengeren Maßnahmen umgesetzt. So werden Kunden auch in Wien in Geschäften des täglichen Bedarfs oder Öffi-Fahrgäste ab nun FFP2-Masken tragen müssen. Spezielle Wiener Regelungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Handel bzw. in Bildungseinrichtungen wurden gestrichen und durch die Bestimmungen in der Bundesverordnung ersetzt.