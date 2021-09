Forstunfall: Innviertlerin trauert um zweiten Mann

Am Dienstagabend war in der Gemeinde Überackern eine große Suchaktion angelaufen, nachdem der Innviertler von der Waldarbeit – Herbert B. war alleine mit der Motorsäge in den Wald gegangen – nicht nach Hause gekommen war. Auch eine Wärmebilddrohne und Suchhunde waren im Einsatz, dazu 86 Feuerwehrleute. Der Polizeihelikopter war ebenfalls schon im Anflug. Schließlich waren es aber sein Bruder und sein Schwager, die nach etwas mehr als einer Stunde im Weilhartforst den leblosen 44-Jährigen fanden. Herbert B. lag unter einem gefällten Baum – die beiden Männer holten ihn mit Hilfe seiner Motorsäge hervor, die Ärztin konnte aber nur noch seinen Tod feststellen.