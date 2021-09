Team-EM: Lösbare Aufgaben für Österreich

Der Einzug ins Viertelfinale ist das erste Ziel der österreichischen Tischtennis-Mannschaften bei der Team-EM in Cluj-Napoca (ROU) ab 28. September. Dafür ist der erste Platz in den jeweiligen Gruppen Voraussetzung. Die als Nummer drei gesetzten ÖTTV-Frauen um Sofia Polcanova treffen auf Weißrussland und Serbien, die an vierter Stelle gereihten Männer bekommen es mit Polen und Spanien zu tun.