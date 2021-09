Corona-Regeln immer komplexer - nichts gelernt?

Ab Mittwoch gelten neue Regeln für alle Österreicher. Die Gültigkeitsdauer der Antigen-Tests wird auf 24 Stunden verkürzt, treffen sich mehr als 25 Personen, ist ein 3G-Nachweis notwendig. Auch im Lebensmittelhandel, öffentlichen Verkehrsmitteln etc, ist wieder eine FFP2-Maske anzulegen. Die FFP2-Pflicht für Ungeimpfte gibt es aber nur, wo nicht 3G gilt. Das bedeutet, Ungeimpfte müssen diese Maske in Museen, Bibliotheken, Büchereien und Archiven anlegen; bei Konzerten und Theaterstücken reicht weiterhin ein Test. Halten Sie die neuen Maßnahmen für wirksam oder sind sie zu kompliziert, um den Überblick zu behalten? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung unten in den Kommentaren!