Bondage-Mode hält Einzug in den Alltag

Fetisch oder Fashion? Das dachten sich zuletzt wohl einige, die die Auftritte von Kim Kardashian oder Madonna beobachtet haben. Denn immer mehr Stars zeigen sich in Outfits in der Öffentlichkeit, die man vor einiger Zeit noch lieber im Schlafzimmer getragen hat. Aber Bondage-Mode hält immer mehr Einzug in den Alltag.