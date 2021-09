„Little“ steht für den großen Sound

In Zukunft will Little sogar ein eigenes Platten-Presswerk eröffnen: Das hieße komplette Autonomie für den Autodidakten. Dass er dabei immer noch Zeit findet, bei den Tequila Sharks, Stompin, Howie & the Voodoo Train oder Sound In A City am Schlagzeugstuhl zu sitzen, spricht für Fleiß und Energie, aber auch ungebrochenen Spaß am Musikmachen in jeder Form - eben ganz getreu seinem Motto „In der Wiederholung liegt die Kraft“. Immer wieder und immer besser...