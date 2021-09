Westwien: Bange Kontroll-Momente auf dem Flughafen

Plötzlich wurden drei Spieler abgesondert. Wusste keiner, was los ist. War allen nicht nur wegen der Uniformierten mit Kalaschnikows bange. „Aber letztlich ging alles gut“, so Westwiens Manager Conny Wilczynski über die Kontrollen von Visum, PCR-Tests etc. im Moskauer Flughafen. Nach der Übernachtung flogen seine Handballer gestern nach Saratov weiter, ehe es in den Bus ging, man 23 Stunden nach der Zusammenkunft endlich in Balakovo ankam.