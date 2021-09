Wacker Innsbruck nach 3:1 bei FAC schon Zweiter!

Wacker Innsbruck hat sich in der 2. Fußball-Liga auf Rang zwei vorgearbeitet. Die Tiroler setzten sich am Freitagabend zum Auftakt der 7. Runde beim FAC mit 3:1 durch, fixierten damit den vierten Saisonsieg und rückten bis auf einen Punkt an Tabellenführer Austria Lustenau heran. Die Vorarlberger sind erst am Samstag zu Hause gegen Amstetten im Einsatz. Die Tiroler zogen etwa an Lafnitz vorbei, die Steirer verloren bei Nachzügler Kapfenberg überraschend mit 0:1.