Mick würde für Vater-Sohn-Gespräch alles aufgeben!

„Ich glaube, dass Papa und ich uns jetzt in einer anderen Weise verstehen würden. Einfach, weil wir jetzt in einer ähnlichen Sprache sprechen. In der Motorsportsprache“, sagt der Haas-Pilot Mick in der Doku. Und fügt einen Satz hinzu, der das ganze Drama der Familie zeigt: „Ich würde alles aufgeben, nur für das.“ Er kämpft mit der Stimme, schiebt ein vorsichtiges „Ja“ hinterher.