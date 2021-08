Den Schumacher-Fans werden wohl die Tränen kommen

In der Dokumentation sprechen auch Ehefrau Corinna sowie die beiden Kinder Gina und Mick in persönlichen Interviews über Schumacher. Außerdem äußern sich viele Weggefährten des Deutschen, der am 25. August 1991 in Spa-Francorchamps sein Debüt in der Motorsport-Königsklasse für Jordan gefeiert hatte.