Entscheidung da! Kornelli startet für Österreich

Kornelli wurde in Bayern geboren, ihr Vater ist Deutscher, die Mutter Österreicherin. Den Erstkontakt mit dem österreichischen Verband gab es bereits 2020, konkret wurde das Ganze aber erst nach einer Entscheidung des Weltverbandes. „Im Hinterkopf hatte ich immer schon über einen Nationenwechsel nachgedacht. Als Kitefoil dann aber im Mixed-Format olympisch wurde, war ich gezwungen in Deutschland zu bleiben, weil es in Österreich keinen Teampartner gegeben hat. Als dann die Entscheidung von World Sailing kam, Medaillen für Frauen und Männer getrennt zu vergeben, war es für mich klar, dass ich für Österreich starten will“, erklärte Kornelli.