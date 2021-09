Heikler Chemieeinsatz auf Villacher Betriebsareal

Einen gefährlichen Gefahrenstoff-Einsatz hat Freitagfrüh die Hauptfeuerwache Villach gemeinsam mit den Feuerwehren Zauchen und Landskron in einem Industriebetrieb in Villach-Seebach absolviert. Kurz nach 9 Uhr war es auf dem Areal zu einem Salzsäureaustritt gekommen. Zum Glück war der Gefahrenstoff nur auf der befestigten Asphaltfläche sowie in der Werkshalle ausgetreten. Mitarbeiter der Firma hatten mit Maschinenstopp und Bindemitteln bereits richtig reagiert. Verletzt wurde niemand.