Schnäppchen im Internet sind leider oft Betrug

Mehr als 10.000 Euro verlor ein 61-jähriger Tiroler – wie berichtet – Ende Mai an dreiste Internetbetrüger. Über eine Online-Verkaufsplattform boten ihm die Unbekannten 20 seltene Zwei-Euro-Münzen aus Zypern zum Verkauf an. Der Mann überwies das Geld schließlich auf ein spanisches Konto, die Münzen kamen in Tirol aber nie an.