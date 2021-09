Dieses Muschelgericht werden Sie lieben

Miesmuscheln

Zutaten: 100g Miesmuscheln geputzt, 100ml Weißwein, 100g Lauch, 1 Tomate, 1 Karotte, Knoblauch, Estragon frisch, 50g Butter, Zitrone, Salz, Chiliflocken.

Zubereitung: Den Lauch in feine Ringe schneiden und in Butter glasig dünsten. Fein gewürfelte Tomate und Karotte hinzugeben und 10 Minuten mitdünsten. Danach die Muscheln hinzugeben und mit Weißwein ablöschen. Deckel drauf und so lange kochen, bis sich die Muscheln öffnen. Die Muscheln aus der Schale lösen und die Flüssigkeit durch ein Sieb passieren.