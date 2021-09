Neues IT-Gutachten entlastet Taliban-Anhänger

Der Anfang Juli vertagte Prozess gegen einen 31-Jährigen, der in sozialen Medien die Taliban verherrlicht und zum Mord an einer Ärztin in den USA aufgerufen haben soll, ist am Donnerstag im Landesgericht Wels fortgesetzt worden. Der Afghane, der Ende September 2020 von der Cobra verhaftet worden war, hatte schon am ersten Verhandlungstag die Glorifizierung der Taliban zugegeben, leugnete allerdings den Aufruf zum Mord.