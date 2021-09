Tori Spelling verwandelt sich in Kardashian-Klon

War Tori Spelling zuletzt aber vielleicht doch wieder einmal beim Beauty-Doc? Denn mittlerweile scheint es so, als habe dieser zumindest bei der Nase der Serien-Darstellerin noch einmal nachgebessert: Diese wirkt nämlich deutlich schmaler als noch auf älteren Aufnahmen. Gleichzeitig schaut es so aus, als wäre das Gesicht der 48-Jährigen deutlich straffer, die Wangen dafür praller. Aber wer weiß: Vielleicht hat die Schauspielerin auch einfach nur ganz tief in die Photoshop-Trickkiste gegriffen ...