Hai-Produkte: Das Artensterben im Cremetiegel

Warum der Hai so begehrt ist

Squalen wurde zunächst kurz nach 1900 in Haifischleber nachgewiesen, daher auch der Name, der sich von der lateinischen Bezeichnung des Haifisches „Squalus“ ableitet. Mitte der 1930er-Jahre wurde Squalen, das auch in Pflanzen vorkommt, erstmals in Olivenöl gefunden. Die pflanzliche Alternative hat nur einen wirtschaftlichen Nachteil: Der Gehalt ist deutlich geringer und die Herstellung des Phytosqualens um etwa ein Drittel teurer als aus Fischölen. Während der Gehalt in Fischölen, vor allem in dem der Haifische, bei bis zu 90 Prozent liegt, sind es im pflanzlichen Bereich gerade einmal um die ein Prozent. Deshalb ist die Jagd auf das „flüssige Gold aus der Tiefsee“ immer noch ein lukratives Geschäft, ohne Rücksicht auf gefährdete Haiarten, wie Dornhai, Weißer Hai oder Heringshai.