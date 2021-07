Schluss mit dem grausamen Handel mit Haiflossen!

Was ist geschehen? Neben dem lukrativen Geschäft mit den Flossen, wurde nun auch Haifleisch vom Blauhai vermarktet, für das es zuvor kein Interesse gab. Für die Haie machte die neue Regelung der EU faktisch keinen Unterschied. Wenn der Haischutz in Europa eine Chance haben soll, muss deshalb der Handel mit Haiflossen aus Europa wirklich sinnvoll unterbunden werden. Deshalb fordert die EU-Bürgerinitiative „Stop Finning – Stop the Trade“ von der EU: Die Flossen müssen zu jeder Zeit am Hai bleiben – auch beim Export!