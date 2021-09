Grünes Licht: Bank-Fusion geht ins Finale

Lange wurde darüber gesprochen, nun geht es in die Umsetzung: Die Salzburger Landes-Hypothekenbank Aktiengesellschaft (Hypo) fusioniert mit der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (RLB OÖ) – schon am nun kommenenden Wochenende steht das eigentliche „Fusionswochenende“ der Bankhäuser an.