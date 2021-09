Herzig! Thiem präsentiert neuesten „Follower“

Der recht Arm wird nach wie vor von einer Schiene „geziert“, für Dominic Thiem ist an ernsthaftes Tennis-Training weiter nicht zu denken. Ein ganz spezieller Freund bringt aber dieser Tage viel Freude in sein Leben, auch abseits des Tennis: ein Hund. Und der ist offensichtlich ähnlich ballverliebt wie sein Herrchen. Nur dass es der Vierbeiner wohl eher auf größere, also auf Fußbälle abgesehen hat.